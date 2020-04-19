"МастерШеф. Профессионалы": как прошел восьмой выпуск

Узнайте, кто покинул проект на этот раз

В восьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы", который вышел в субботу, 18 апреля, на канале СТБ, участники готовили для спортсменов и сражались на битве черных фартуков. Далее в материале узнайте, кто покинул шоу на этой неделе.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел седьмой эфир нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", а также, кто выбыл из проекта на прошлой неделе.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел восьмой выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Так, в восьмом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" к участникам впервые приехали гости. И впервые в истории проекта ими оказались чемпионы-богатыри, тяжелоатлеты и пауэрлифтеры.

Задачей профессионалов было приготовить для семерых спортсменов блюда без мяса, которые по вкусу ничем не уступают мясным аналогам. Важно отметить, что гости не вегетарианцы – они едят высокобелковую пищу по пять раз в день, и точно знают вкус правильно приготовленного мяса.

Участники разбились на команды и приготовили по 2 холодных закуски и 3 основных блюда. Команда красных решила приготовить для известных спортсменов бургеры с фалафелем, а-ля гуляш и овощные салаты. Команда синих тоже готовила бургеры с котлетой из нута, пирог с овощами и пряными специями, а также овощные гарниры.

"МастерШеф. Профессионалы" 8 выпуск | Фото: пресс-служба СТБ

В этом выпуске 8 поваров в черных фартуках боролись за место на проекте "Мастер Шеф. Профессионалы". Их ждало испытание кулинарным дартсом. Судьи внимательно следили за выполнением правил испытания и попробовали блюда.

Владимир Чахмахчян | Фото: instagram.com/masterchefstb/

По результатам конкурса в 8 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинарное шоу покинул Владимир Чахмахчян.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

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