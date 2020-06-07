"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект на 15-й неделе

На этот раз черные фартуки получили четверо участников

В субботу, 6 июня, на телеканале СТБ состоялся пятнадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы", из которого на прошлой неделе выбыл Влад Мицкевич. Участники готовили блюда по подсказкам своих капитанов, создавали 1-евро бар с кишами и тапас, а также сражались на битве черных фартуков. Далее в материале предлагаем узнать, кто из кулинаров отправился домой на этот раз.

Так, по результатам предыдущего конкурса, четыре участника попали на битву черных. Это были Юля Жигулина, Максим Высоцкий, Владислав Ермаков, Давид Даниэлян.

"МастерШеф. Профессионалы" 15-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

Задачей испытания было соединить несоединимые продукты. Все крутили лототрон, в котором были черные и белые шарики. В белых – названия суперлюксовых продуктов (лобстер, устрица, морской еж, киноа и тд), а в черных – противоположные продукты, с которыми бы никто из шефов не хотел работать (кровь, бульонный кубик, тушёнка, ливерная колбаса и тд).

Участникам необходимо было вытащить по одному черному и белому шарику, и соединить их. Любые другие ингредиенты разрешалось добавлять, но так, чтобы они не перебивали вкус главных.

Юля вытащила кровь и гребешок. Влад – тушенку и лобстер. Максим – ливерную колбасу и устрицу. Давид – морской еж и кашу Артек.

Каждый из четверых приготовил блюдо, и смог соединить совершенно разные продукты. Участники доказали, что они не дилетанты и могут справиться с любым заданием.

Максим Высоцкий Фото: пресс-служба СТБ

Но блюдо Максима Высоцкого оказалось недостаточно оригинальным и интересным для того, чтобы он смог продолжить свой путь на проекте. Решением судей, участник покинул "МастерШеф. Профессионалы" в 15 выпуске.

Напомним, что недавно мы публиковали рецепт мясных пирожков эмпанадас от Эктора Хименес-Браво.

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