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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в 10-м выпуске

Узнайте, как прошел новый эфир кулинарного шоу

Инна Петрова
Сегодня, 09:44

В эту субботу, 2 мая, состоялся 10-й выпуск "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон. Неделю назад, в первом испытании, участники готовили блюда из аукциона и со счетом 7:2 победила команда красных. В новом выпуске кулинаров ждала битва черных. Далее в материале узнайте, кто покинул проект.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 10 выпуск
"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 10 выпуск
Фото: пресс-служба

Так, в субботнем выпуске "МастерШеф. Профессионалы" в гости к участникам пришли три Супермамы – участницы нового шоу Дмитрия Карпачева на канале "СТБ".

Но сначала битва черных. Соревновались за белый фартук Анатолий Цуперяк, Влад Мицкевич, Юлия Жигулина и Виктор Самардак.

Виктор Самардак приготовил шоколадные конфеты в виде камней, костер и элементы леса. Идея блюда – это призыв к отдыхающим в лесу всегда убирать за собой и тушить костер, чтобы не приходилось вызывать пожарных.

Юлия Жигулина изобразила на своей презентационной тарелке осеннее поле на котором трудится рабочий. Владимиру Ярославскому очень понравилась идея девушки.

Влад Мицкевич интерпретировал свою фигурку в сладкий десерт, который приготовил с помощью активированного угля, который придал торту реалистичный цвет асфальта.

Анатолий Цуперяк | Фото: instagram.com/masterchefstb/

Анатолий Цуперяк в течение двух часов битвы черных не смог совладать со своими переживаниями и провалил испытание. Участник приготовил поленту, полив ее серым соусом и добавив пеньки из вырезки. Судьи остались недовольны работой и блюдом повара. Таким образом, на этот раз "Мастер Шеф. Профессионалы" покинул Анатолий Цуперяк.

Ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне "МастерШеф. Профессионалы".

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