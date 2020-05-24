"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в 13 выпуске

На битве черных оказались пятеро участников

В субботу, 23 мая, на телеканале СТБ состоялся тринадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы-2". Участники сделали оригинальное диетическое меню для людей с проблемами со здоровьем, особое меню для сомелье, которые выбирали себе блюда по запаху. А команда, которая проиграла в конкурсе, в полном составе попала на битву черных фартуков. Далее узнайте, кто покинул проект на этот раз.

Ранее мы рассказывали, как прошел 12 выпуск "МастерШеф. Профессионалы".

Судьи проекта "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Так, во втором испытании проиграла команда красных, поэтому на битве черных оказались: Эдуард Канарян, Виктор Самарак, Юля Жигулина, Влад Мицкевич, Никита Алимов.

Чтобы подготовиться к конкурсу, судьи попросили спуститься с балкона всех участников, поскольку в этот раз именно они будут помогать с условиями. На доске были написаны колонки с несколькими продуктами (перепелка, фуагра, легкие и тд), процессами (сувид, запекание, фритюр, эмульгирование и тд), кухнями (итальянская, индийская, китайская и тд), запрещенными девайсами (блендер, пинцет, сковородка и тд) и запрещенными продуктами (яйца, чеснок, сливки и тд).

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 13-й выпуск | фото: пресс-служба

Участники с балкона каждому черному фартуку должны давать по одному условию – какой продукт обязательно должен присутствовать в блюде, какой процесс, и какая это будет кухня, а также какой девайс и какой продукт будут запрещены к использованию.

Как участники распределят задания своим коллегам, какие блюда приготовят на битве черных фартуков, и кто в итоге попадет в десятку лучших, узнаем уже в следующую субботу.

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