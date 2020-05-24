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"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в 13 выпуске

Сегодня, 11:54

На битве черных оказались пятеро участников

В субботу, 23 мая, на телеканале СТБ состоялся тринадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы-2". Участники сделали оригинальное диетическое меню для людей с проблемами со здоровьем, особое меню для сомелье, которые выбирали себе блюда по запаху. А команда, которая проиграла в конкурсе, в полном составе попала на битву черных фартуков. Далее узнайте, кто покинул проект на этот раз.

Ранее мы рассказывали, как прошел 12 выпуск "МастерШеф. Профессионалы".

Судьи проекта "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи проекта "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Так, во втором испытании проиграла команда красных, поэтому на битве черных оказались: Эдуард Канарян, Виктор Самарак, Юля Жигулина, Влад Мицкевич, Никита Алимов.

Чтобы подготовиться к конкурсу, судьи попросили спуститься с балкона всех участников, поскольку в этот раз именно они будут помогать с условиями. На доске были написаны колонки с несколькими продуктами (перепелка, фуагра, легкие и тд), процессами (сувид, запекание, фритюр, эмульгирование и тд), кухнями (итальянская, индийская, китайская и тд), запрещенными девайсами (блендер, пинцет, сковородка и тд) и запрещенными продуктами (яйца, чеснок, сливки и тд).

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 13-й выпуск | фото: пресс-служба

Участники с балкона каждому черному фартуку должны давать по одному условию – какой продукт обязательно должен присутствовать в блюде, какой процесс, и какая это будет кухня, а также какой девайс и какой продукт будут запрещены к использованию.

Как участники распределят задания своим коллегам, какие блюда приготовят на битве черных фартуков, и кто в итоге попадет в десятку лучших, узнаем уже в следующую субботу.

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