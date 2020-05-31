"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в 14 выпуске

На битве черных оказались пятеро участников

В субботу, 30 мая, на телеканале СТБ состоялся четырнадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы". Участники готовили блюда для тех, кто поддерживает баланс в этом мире: Дарта Вейдера, Джокера, графа Дракулы, Дейнерис Таргариен и Терминатора. Далее в материале узнайте, как прошла битва черных, и кто покинул проект.

О том, каким был 13 эфир "МастерШеф. Профессионалы", читайте здесь.

"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул шоу в 14 выпуске Фото: пресс-служба СТБ

В новом выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон на битве черных оказались пятеро конкурсантов: Эдуард Канарян, Виктор Самарак, Юля Жигулина, Влад Мицкевич и Никита Алимов.

Чтобы подготовиться к конкурсу, судьи попросили спуститься с балкона всех участников, поскольку в этот раз именно им пришлось помогать с условиями.

На доске были написаны колонки с несколькими продуктами, процессами, кухнями, запрещенными девайсами и запрещенными продуктами. Участники с балкона подсказывали черным фартукам, какой продукт обязательно должен присутствовать в блюде, какой процесс, и какая это будет кухня, а также какой девайс и какой продукт будут запрещены к использованию.

Эдуарду дали устрицу, эмульгирование, индийскую кухню, запрещены – пинцет и чеснок. Виктору – легкие, сувид, украинскую кухню, запрещены – сотейник и яйца. Мицкевичу попались перепелка, жарка, китайская кухня, запрещены – сковородка и сливки. Никите позволили использовать сибаса, запекание, мексиканскую кухню запрещены – тестомес и сметана. Юле досталась свиная вырезка, сферификация, итальянская кухня и запрещены – скороварка и сливки.

Влад Мицкевич в 14 выпуске "МастерШеф. Профессионалы" Фото: пресс-служба СТБ

Из-за излишнего волнения Влад Мицкевич перепутал перепелку с петухом кокюле. И хотя его блюдо на выходе вышло достаточно хорошим, на такую непростительную ошибку судьи не смогли закрыть глаза. Таким образом, в 14 эфире "МастерШеф. Профессионалы" покинул Влад Мицкевич.

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