"МастерШеф. Профессионалы": кто покинул проект в четвертом выпуске

На битву черных фартуков попали четверо участников

В субботу, 21 марта, состоялся четвертый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезон, который ранее покинули сразу трое участников. Если вы пропустили новый эпизод, далее в материале узнайте, кто на этот раз выбыл из проекта.

В четвертом выпуске "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ участники следовали последним мировым трендам. В первом конкурсе они готовили классические блюда без содержания лактозы и глютена, во втором – устроили из готовки кулинарный перфоманс, а в конце худших кулинаров ждала битва черных.

"МастерШеф. Профессионалы": Валентин Брайчук Фото: пресс-служба

На битву черных фартуков в четвертом выпуске попали четверо: Анатолий Цуперяк, Юрий Побережник, Валентин Брайчук и Александр Цвигун.

Задание для них судьи дали достаточно сложное: приготовить блюдо-обманку. Такое, чтобы гость не догадался, что лежит перед ним на тарелке. Например, это могла быть мясная закуска в виде десерта, блюдо в виде бытового предмета и все что угодно.

Фото: instagram.com/masterchefstb/

Анатолий Цуперяк решил готовить мусс из трех видов сыра с морепродуктами в виде елочной игрушки. Юрий Побережник сделал куриное пате в виде помидоров-черри. Александр Цвигун подал "морские камни с морской водой и пеной": рыбный риет с яблочно-лимонной пеной.

Валентин Брайчук изначально пытался подать свое блюдо в виде хвойной шишки, но за 1,5 часа закуска не застыла в нужной форме. В итоге участник попытался придать ей форму трюфеля с "опавшими листьями" из теста тюиль. Судьи раскритиковали блюдо за плохой внешний вид, косточки облепихи, размокшее тесто и несочетаемые вкусы в одной тарелке.

По результатам битвы черных фартуков, в четвертом выпуске "МастрШеф. Профессионалы" шоу покинул Валентин Брайчук.

Ранее мы рассказывали, кто попал в 20-ку второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".

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