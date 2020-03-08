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"МастерШеф. Профессионалы": кто попал в 20-ку второго сезона

Узнайте, как прошел второй выпуск кулинарного шоу

Инна Петрова
Сегодня, 12:16

Во втором выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы", который состоялся 7 марта, прошли первые три испытания после кастинга. В каждом конкурсе участники открывали новые грани своего мастерства. Часть из них сразу поднималась на балкон, часть продолжала испытания, а часть моментально отправлялась домой. В итоге из 30 человек осталось 20, которые получили заветные именные кители.

"МастерШеф. Профессионалы"
"МастерШеф. Профессионалы"
Фото: instagram.com/masterchefstb

Знакомьтесь с двадцаткой лучших профессиональных поваров Украины второго сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Грибеник Евгений

Место жительства: Киев
Возраст: 35 лет
Место работы: шеф в ресторане "Fabius"

Евгений с 15 лет на кухне. Он начинал еще с советских котлет, поварского училища и работы в Киото. После школы "Ferrandi" и Баскского кулинарного центра пришел к новым техникам и работе с сезонными продуктами. Долгое время Евгений работал бренд-шефом в сети ресторанов "Козырная Карта" и шефом-диетологом в клинике "Исида". Преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины. Более того, именно Евгений кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа. На "МастерШеф. Профессионалы"-2 Евгений пришел, чтобы испытать свои силы и одержать победу.

Алимов Никита

Место жительства: Киев
Возраст: 27 лет
Место работы: повар горячего процесса в ресторане "Lucky"

Никита готовил на лайнерах и в "Конча-Заспе". Также Никита пробовал себя шефом, но нехватка управленческого опыта привела его на кухню ресторана "Lucky" к Владимиру Ярославскому. Никита убежден, что судья "МастерШеф. Профессионалы" — самый строгий и справедливый шеф. Повар не ждет подсуживания, а наоборот уверен, что Владимир будет более требовательным к нему, чем к остальным. Почему? Потому что Никита – все еще его повар.

Кравченко Ефим

Место жительства: Киев
Возраст: 19 лет
Место работы: шеф-кондитер в "Автограф"

Ефим знаком зрителям, ведь уже пробовал свои силы в 1 сезоне "МастерШеф. Профессионалы". Но тогда кондитер довольно быстро вылетел и не смог попасть в 15-ку лучших профессиональных поваров. Ефим утверждает, что в 1 сезоне он очень скромно себя вел и дал быстро "съесть", но в этот раз себя в обиду не даст. Ефим сейчас работает шеф-кондитером и помощником Лизы Глинской. А вновь на "МастерШеф. Профессионалы"-2 пришел для того, чтобы показать, чего он стоит, и продемонстрировать всем свой кулинарный талант.

Касьянова Александра

Место жительства: Харьков
Возраст: 23 года
Место работы: повар горячего цеха в ресторанах "Mama Lama" и "Первая Чайхана"

Александра всю кулинарную базу получила сама, просто тренируясь дома. Ее взяли на работу без опыта и образования в ресторан. Она работает шесть дней в неделю по 12-15 часов в сутки. Девушка очень любит готовить из мяса, но хорошо дружит и с тестом, и с холодными блюдами. Профессионал мечтает стать крутым шефом и добиться этого всего за пять лет. Александра хочет поучиться у невероятных людей, которых встретит на проекте "МастерШеф. Профессионалы"-2.

Ермаков Владислав

Место жительства: Харьков
Возраст: 32 года
Место работы: шеф-повар в "Panorama"

Владислав впервые попал на кухню в подростковом возрасте. Тогда его целью была только возможность заработать деньги. Но со временем кулинария его засосала. Теперь же Владислав готовит каждый день, даже в собственные выходные! Уже более 10 лет он работает шеф-поваром в харьковском ресторане "Panorama". Кроме страсти к кулинарному искусству, Владислав является любителем спорта и активного образа жизни: ходит в спортзал и бегает по воскресеньям.

Кобыляцкая Анастасия

Место жительства: Харьков
Возраст: 19 лет
Место работы: кондитер ресторана "Чехов"

Настя – победительница в "МастерШеф. Кулинарный выпускной". После проекта девушка пошла учиться на кондитера в школу Алена Дюкасса в Париже. Также она уже провела множество мастер-классов для детей и взрослых. Сейчас Настя работает в ресторане "Чехов" кондитером. Параллельно учится в техникуме на технолога и в университете — на ресторанном бизнесе. Также она участвует в кулинарных конкурсах, соревнуется со взрослыми и не боится конкуренции. Девушка не хочет останавливаться на достигнутом и именно поэтому пришла на "МастерШеф. Профессионалы"-2.

Берк Светлана

Место жительства: Киев/ Испания
Возраст: 45 лет
Место работы: владелица ресторана в Испании

Светлана покорила зрителей и судей тем, то самостоятельно преодолела тысячи километров и приехала на кастинг "МастерШеф. Профессионалы"-2 из Испании на автомобиле. В городе, где она живет, уже есть 4 мишленовских ресторана. Сама же Светлана окончила испанскую школу ресторанного дела, организовывала первые гастротуры. Позже она путешествовала с поварами по мастер-классам и работала в качестве переводчика, тем самым пополняя свой багаж знаний. В данный момент она является владелицей собственного ресторанчика в Испании.

Брайчук Валентин

Место жительства: Киев
Возраст: 20 лет
Место работы: су-шеф в ресторане "100 років тому вперед"

Валентин с 15-ти лет подрабатывал на кухне. Сам парень родом из небольшого города Коростень. Когда юный шеф переехал в Киев, то после работы ночевал в кинотеатрах и на вокзале, потому что ему негде было жить. Но его стремление и страсть к кулинарии привели его к желаемой цели. В данный момент Валентин работает су-шефом в "100 років тому вперед", шеф-поваром которого является Евгений Клопотенко. По словам шефа, он выбрал Валентина еще в ПТУ. А самого парня очень вдохновляет совместное кулинарное увлечение с Евгением. Парень работает без выходных месяцами, ведь кроме кухни в его жизни нет ничего более важного, и он посвящает любимому делу все свое время.

Канарян Эдуард

Место жительства: Киев
Возраст: 29 лет
Место работы: сейчас не работает

Эдуард – творческий экспериментатор. Он обожает сочетать, на первый взгляд, совершенно неподходящие друг другу продукты и вкусы. Проработав долгое время шеф-поваром в различных заведениях, он понял, что это не его. Шеф не готовит, он руководит. А Эдуард хочет готовить еду, ведь ему это интереснее. На сегодняшний день он очень увлечен локальными кулинарными традициями разных народов и стран.

Цвигун Александр

Место жительства: Ирпень
Возраст: 21 год
Место работы: сейчас не работает

Александр – талантливый юный кулинар. Парню больше всего по душе скандинавская кухня, но он не представляет кулинарное искусство без экспериментов и нестандартных решений. В свои 19 лет он уехал набираться опыта в Польшу, в лучшем ресторане города. Шеф ему доверял, и поэтому ближе к концу работы Саша уже был су-шефом и помогал обучать новеньких. Юный профессионал решил оставить работу за границей, чтобы ухватить как можно больше опыта на "МастерШеф. Профессионалы"-2.

Даниелян Давид

Место жительства: Армения
Возраст: 29 лет
Место работы: шеф-повар в казино

Давид родом из Армении. Он мечтал стать врачом, но из-за финансового положения не смог поступить. Судьба привела его именно на кухню. Из Армении Давид переехал по приглашению соотечественника. Шефствовал на многих кухнях украинских ресторанов. В основном профессионал специализируется на европейской и восточной кухнях. В Харькове Давид работал в еврейском ресторане, в Северодонецке был шефом ресторана у армянина. Сейчас же Давид вернулся в Армению и работает шефом в казино. На "МастерШеф. Профессионалы"-2 он пришел потому, что чувствует, что достиг определенного уровня. И на проекте вместе с другими шефами он сможет открыть для себя что-то новое.

Жигулина Юлия

Место жительства: Киев
Возраст: 28 лет
Место работы: владелица кейтеринговой компании

Юлия продолжает свой поварской род, который начался с ее бабушки. Отец всегда оценивал каждое ее блюдо. Юлия отлично управляется с мясом. В свое время занималась кенди-барами, но мясо ее больше влечет. Своим коронным блюдом считает приготовленное мясо утки. На кухне Юлия бывает очень жесткая, но только в том случае, если что-то идет не так.

Самардак Виктор

Место жительства: Киев
Возраст: 31 год
Место работы: су-шеф в ресторане "Маяк"

Виктор после окончания школы пошел учиться на повара в ПТУ. Спустя всего 2 недели обучения он устроился на практику в лучший ресторан Кривого Рога. Там Виктор и начал строить свою кулинарную карьеру. Профессионал хорошо знаком с азиатской и европейской кухнями. Также Виктор отлично чувствует себя и в кондитерском искусстве. В свое время шеф много работал в европейских ресторанах, а от своих подчиненных требует полного послушания. В карьере бывали случаи, когда восстанавливал дисциплину даже кулаком. Сейчас же Виктор работает су-шефом у участника первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" Александра Абрамова.

Мицкевич Владислав

Место жительства: Киев
Возраст: 24 года
Место работы: шеф-повар в ресторане "Cheffood"

Влад уже хорошо знаком зрителю. Парень начал увлекаться кулинарией еще в детстве. У родителей был свой ресторан, где с восьми лет Владислав экспериментировал на кухне. Его первое самостоятельно приготовленное блюдо – котлета по-киевски. В "МастерШеф"-8 Влад дошел до финала. После проекта он начал работал бренд-шефом и шефом в трех ресторанах, очень много учился и работал над собой. На "МастерШеф. Профессионалы"-2 Влад пришел победить и доказать, что он – не аматор.

Чахмахчян Владимир

Место жительства: Одесса
Возраст: 31 год
Место работы: шеф-повар и совладелец ресторана "Bareo"

Владимир начал готовить еще в возрасте шести лет со своей мамой. И уже тогда он определился с профессией. Окончив школу, он пошел учиться на повара. Отработал в более двадцати ресторанах. От каждого профессионал брал что-то свое и уходил в поисках нового. Владимир много путешествует и собирает знания, контакты поставщиков, новые техники и тренды. Пробовал питона, крокодила, морского ежа, червей и различных насекомых. Провел 160 дней в Индии. Весь пережитый опыт он воплощает в стенах собственного ресторана авторской кухни. Помимо работы увлекается дайвингом, автоспортом, рыбалкой. А "МастерШеф. Профессионалы"-2 – такой же новый опыт, возможность обмена знаниями и умениями, которые он обязательно применит в своем ресторане.

Цуперяк Анатолий

Место жительства: село Нересниця
Род занятий: шеф в творческом отпуске

После окончания "МастерШеф"-3 Анатолий поехал к себе на родину, где его пригласили в лучшее заведение Закарпатья на стажировку. Работал шефом в ресторане "Дейли", которое считается лучшим в западном регионе. За три года Анатолий освоился и потом перешел в другой ресторан шефом. Долго работал в ресторане в Буковели, но не сошелся характером с владельцем, уволился и вернулся домой. Сейчас занимается покупкой недвижимости для своей семьи. Его кулинарная мечта – вернуться на кухню и заработать деньги на собственное заведение.

Карпюк Николай

Место жительства: Ивано-Франковск
Возраст: 19 лет

Николай полюбил кухню еще в 8 классе. Поэтому после школы парень поступил на пищевого технолога. Очень хорошо знаком с биографией Эктора Хименес-Браво и считает, что может достичь тех же высот. Юный профессионал мечтает о собственном месте в истории кулинарии. Родные не поддерживают выбор профессии, но он выбрал свой путь и идет только вперед. Парню нравится европейская, итальянская и французская кухни. На кухне ресторана придумывает новые блюда, которые часто шеф внедряет в меню заведения.

Высоцкий Максим

Место жительства: Харьков
Возраст: 27 лет
Место работы: работал су-шефом в отеле в Черногории

Максим не знал, чем заниматься, и мама отправила его в общепит. Так он поступил в ПТУ на повара. Институт не потянул, ведь, по его мнению, там много лишних предметов, а вот в ПТУ было все по делу. В ходе обучения он пошел на практику, после чего кем и где только не работал: в суши-баре, поваром в Италии и других странах Европы. После этого Максим пошел работать в харьковский ресторан "Panorama", но вскоре решил поработать поваром на лайнере. Следующей его профессиональной остановкой стала Черногория и работа су-шефом в отеле. Решил перед тем, как закрепиться там, испытать свои силы и набраться опыта на "МастерШеф. Профессионалы"-2.

Гамарник Яна

Место жительства: Богуслав
Возраст: 31 год
Место работы: мастер практического искусства в кулинарном училище

Яна уже более семи лет преподает в ПТУ. Изо всех сил она старается обновить форму обучения, чтобы дети учились современной высокой кухне, а не общепитовским блюдам советских времен. Для этого профессионал самостоятельно находит нужную информацию, которую старается передать студентам на своих лекциях. На кухню "МастерШеф. Профессионалы"-2 Яна пришла для того, чтобы научиться передовым техникам и блюдам, а затем – передать свои знания подрастающим поварам.

Побережник Юрий

Место жительства: Львов
Возраст: 20 лет
Место работы: пиццайоло в пиццерии "Тесто"

Юрий уже долгое время работает в пиццерии. Его специальность – неаполитанская пицца. Парень подает большие надежды и готовится стать пицца-шефом. Вообще Юрий готовит с самого детства. До работы в пиццерии, он также работал в ресторанах с украинской, американской и итальянской кухнями. На кастинг "МастерШеф. Профессионалы"-2 Юрий пришел для того, чтобы с головой окунуться в что-то совершенно новое и показать собственное мастерство другим профессионалам.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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