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"МастерШеф. Профессионалы": на проект вернулись бывшие участники

Узнайте, как прошел первый выпуск нового сезона

Инна Петрова
Сегодня, 09:30

В субботу, 29 февраля стартовал второй сезон кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы". Узнайте интересные подробности первого выпуска на сайте Сегодня.Lifestyle.

"МастерШеф. Профессионалы"
"МастерШеф. Профессионалы"
Фото: instagram.com/master.shef.stb

Судьями второго сезона проекта "МастерШеф. Профессионалы" стали Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и несменный Эктор Хименес-Браво. Они будут выбирать 30 лучших шеф-поваров, которым предстоит сразиться за главный приз – 1 000 000 гривен.

В первом выпуске второго сезона "МастерШеф. Профессионалы" свои блюда презентовали лучшие кулинары, многие из которых имеют большой опыт работы на кухне.

Первым счастливчиком, получившим белый фартук, стал 27-летний участник из Киева – Никита Алимов. Парень работает в ресторане судьи проекта – Владимира Ярославского. Он удивил судей сочетанием нескольких кулинарных техник и консистенцией блюда.

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На "МастерШеф" пришел также Богдан Решетняк, оказавшийся братом певицы TAYANNA. Он рассказал, что его звездная сестра уже много лет не ест мясо, потому парень придумал свое блюдо специально для сестры. Однако яйцо пашот с бататом и авокадо не удивило экспертов и Богдан не попал на проект.

На проект пришел брат TAYANNA | Фото: masterchef.stb.ua

Спустя шесть лет на кухню проекта вернулся Анатолий Цуперяк. Участник третьего сезона приготовил для тройки судей кулинарного шоу стейк Нью-Йорк с овощами и вишневым соусом, за что получил белый фартук.

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Возвращение следующего участника вызвало у Эктора неоднозначную реакцию. "О, нет!", – сказал кулинар, когда к судьям зашел финалист 8 сезона "МастерШеф" Владислав Мицкевич. Парень пришел на "Профессионалы", чтобы показать, что он вырос в своих кулинарных техниках и знаниях, и чтобы занять на этот раз только первое место. Мицкевич приготовил судьям лосось а-ля моньер за который, несмотря на критику, получил фартук и прошел в 30 участников проекта.

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Удивил своим появлением на кухне "МастерШеф" и Ефим Кравченко. Он был участником 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы", но так и не попал в заветную 20-ку шоу. Парень приготовил на десерт шантили с ягодами и фисташковым кремом, который приблизил его к мечте и принес белый фартук.

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Ранее мы рассказывали, кто стал победителем 9 сезона "МастерШеф".

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