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Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Прощание с артистом прошло в Москве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Децл Фото: instagram.com/archangel_natalia
Децл
Фото: instagram.com/archangel_natalia

Вчера, 6 февраля, в Москве попрощались с известным российским рэпером Децлом (Кириллом Толмацким), который ушел из жизни 3 февраля. Артисту было 35 лет.

На прощание с Децлом пришло много родных и близких артиста. Все они уложили цветы к его гробу, который, как сообщает Телеграм-канал Life Shot, был открыт. Одним из первых в зале появился отец Децла Александр Толмацкий. Также присутствовали мать, жена и сын рэпера.

Децл Фото: instagram.com/archangel_natalia
Децл Фото: instagram.com/archangel_natalia

Как сообщает StarHit, во время траурной церемонии родители Децла также обсуждали возможную причину смерти сына. К семье подошел знакомый мужчина и поинтересовался, действительно ли у музыканта оторвался тромб. Александр Толмацкий закрыл лицо руками. Мать Кирилла Ирина рассказала: "Надо было его лечить. Не слушать его, а тащить в больницу. Он же ел не пойми как, все на ходу. Постоянно находился в полусогнутом положении — бесконечные машины, самолеты, он столько ездил. Говорил мне: "Мама, я ненавижу эти машины". Он уставал сильно. Не жалел себя".

Ранее отец Кирилла Александр Толмацкий написал прощальное сообщение в день похорон сына. Слова о памяти он оставил на своей странице в Facebook.

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Децл
Источник: Сегодня
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