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Мама Илона Маска подвергалась домашнему насилию: "Муж издевался надо мной 11 лет"

Сегодня, 14:04

Супруг Мэй Маск впервые избил ее во время медового месяца

Мама основателя Space X и Tesla Илона Маска Мэй Маск, которая недавно прокомментировала рождение шестого ребенка разработчика, заговорила о домашнем насилии со стороны своего супруга. В 1970 году модель вышла замуж за Эррола Маска — южноафриканского инженера, которого она встретила в школе.

Илон Маск с мамой Мэй
Илон Маск с мамой Мэй
Фото: Getty Images

В интервью на YouTube-канале "А поговорить?" 72-летняя мама основателя Space X и Tesla призналась, что не любила своего будущего супруга, но отказаться от свадьбы не могла. Он взял ее измором и пообещал измениться после заключения брака. Но этого не случилось. Спустя 9 лет, после рождения троих детей Мэй ушла от мужа.

Сейчас она вспоминает не самые приятные моменты их семейной жизни – еще с начала медового месяца Эррол поднимал на женщину руку. После медового месяца она вернулась беременная и в ссадинах.

Более подробно о рождении шестого ребенка у Илона Маска узнайте в видео:

"Я помню, как он впервые ударил меня в первый день медового месяца. Он попросил меня разложить продукты, а я обратилась к нему за помощью. А он ударил меня и сказал: "Вот твое место. Делай, как я сказал". Я вернулась после медового месяца беременная и в ссадинах. Я не могла рассказать родителям, потому что они бы спросили меня, зачем я выходила замуж... Каждый раз, когда он бил меня при детях, Илон бил его в ответ", – рассказывает мама Маска.

Мама Илона Маска Мэй Маск
Мама Илона Маска Мэй Маск
Фото: instagram.com/mayemusk

По словам Мэй, он издевался над ней 11 лет и даже после расставания затаскал ее по судам: "Я развелась с ним за 10 дней и отказалась от всего. У него было поместье и 6 машин, но это пришлось бросить. Он меня больше физически не трогал, но морально издевался 11 лет. Потащил меня в суд, чтобы я осталась без денег. Он думал, если я стану бедной, то вернусь к нему".

Напомним, что 30 мая компания Илона Маска SpaceX под руководством NASA вписали себя в историю первым успешным запуском частного космического корабля.

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