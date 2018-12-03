Мать Кейт Миддлтон рассказала о своем страхе, внуках и семье

Кэрол Миддлтон очень редко общается с прессой

Кэрол Миддлтон. Фото: Getty

63-летняя мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Кэрол призналась, что с прессой она общается крайне редко. Новое интервью The Telegraph стало исключением из правил. Мать Кейт и Пиппы Миддлтон рассказала об отношениях со своими дочерьми, свадьбе Кейт и Уильяма и внуках – Джордже и Шарлотте.

Кэрол Миддлтон призналась, что ее "самый большой страх – потерять семью", поскольку ее дочь вышла замуж за представителя королевской семьи, а вторая – за миллиардера. "Но мы все равно вместе", – отметила Кэрол. Она также добавила, что ее семья – самое важное в жизни. Кэрол объяснила: "Они на первом месте, и это всегда будет так".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Рассказывая о принце Джордже и принцессе Шарлотте, мама Кейт и Пиппы объяснила The Telegraph, что, когда дело касается рождественских елок, "ей приходится ставить их как можно больше в доме". И самое главное, Кэрол уверяет, что она ставит "одну в комнате для внуков", чтобы они могли сами ее украсить".

Напомним, королевский дворец прокомментировал ссору между Кейт и Меган.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают пополнение в семье уже весной 2019 года.