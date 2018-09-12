Мать Меган Маркл подогрела слухи о беременности дочери

Мать герцогини берет уроки для нянь

Мать Меган Маркл Дориа Рагланд. Фото: Getty

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в западных СМИ время от времени появляются слухи о том, что герцогиня Сассекская ждет ребенка. Тысячи поклонников королевской пары ждут радостной новости о том, что у Меган и Гарри в скором времени появится наследник.

Поводом для слухов об интересном положении Маркл было много. В том числе ее появление в свободном синем платье на одном из недавних официальных мероприятий. Такой выход герцогини сразу же спровоцировал разговоры, сплетни и догадки.

Кроме этого, стало известно, что мать Меган – Дория Рэгланд решила взять курсы нянечек в Лос-Анджелесе. Ранее сообщалось, что Рэгланд собирается переехать в Великобританию, поближе к дочери. Теперь, как сообщает издание Daily Star Sunday, Дория приедет в Англию нянчить будущего внука или внучку.

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Как сообщает источник издания, мать герцогини Сассекской берет регулярные занятия по присмотру за младенцами.

"Двое инструкторов ведут уроки для Дории у нее дома, чтобы избежать излишнего внимания. Меган не хочет нанимать чужих людей, чтобы помогать присматривать за малышом. Идея о переезде Дории в Британию – наилучший выход. Курс для нянь включает в себя основы грудного вскармливания, а также особенности сна младенцев и последующего ухода за ними", – рассказал инсайдер.

Напомним, недавно Меган Маркл без супруга посетила Канаду.