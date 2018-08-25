Мать Меган Маркл собирается вмешаться в скандал дочери с отцом

Раньше Меган настаивала на нейтралитете своей матери

Мать Меган Маркл Дориа Рагланд. Фото: Getty

Дориа Рагланд, мать новоиспеченной герцогини Сассекской, собирается вмешаться в конфликт между своей дочерью и ее отцом, который, похоже, набирает обороты.

Началось все с того, что Томас Маркл дал несколько интервью, в которых утверждал, что королевская семья не дает ему общаться с дочерью. После этого брат герцогини также рассказал, что раньше она была более общительной и заботилась о членах своей семьи.

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Сама же Меган именно после всех этих скандальных интервью перестала общаться с отцом. И вот, по данным инсайдеров, в конфликт собирается вмешаться ее мама Дориа Рагланд, которую ранее сама герцогиня просила этого не делать.

"Раньше Дориа не участвовала в конфликте, поскольку на этом настаивала дочь. Но если кто-то и может вразумить Томаса, так это она. И теперь Меган готова позволить ей сделать это", – говорят близкие к герцогине Сассекской источники.

Напомним, не так давно один из британских стилистов раскрыл секрет, благодаря которому у особ королевской семьи никогда не задираются юбки.