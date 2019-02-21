Матвиенко и Мирзоян рассказали о своем романе и кризисе в отношениях

Супруги также рассказали о воспитании дочери Нины

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

После того, как Арсен Мирзоян написал для Тони Матвиенко песню "Не двоє", в адрес пары посыпались вопросы. Дескать, нет ли в словах песни пророчества? Чтобы расставить все точки над "і", супруги поделились с журналом "Теленеделя" своими взглядами на жизнь и творчество, историям о быте, путешествиях и воспитании детей.



"Когда между нами возник роман, пришлось проверять себя, воевать, пытаться понять, действительно ли это любовь или просто увлечение. Чтобы разобраться, потребовался почти год", — признается Арсен. Тоня тут же дополнила, что ее будущий супруг знал, что та его любит. Вскоре была свадьба ее мечты – с белым платьем, гостями и друзьями.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В период, когда психологи сулят влюбленным кризис трехлетнего возраста, у пары как раз родилась дочь Нина, став центром их жизни. "Было невероятно сложно, несмотря на то, что рядом оставалась мама" (Нина Митрофановна — прим. ред.), — вспоминает Тоня. В тот момент в прямом смысле не хватало рук, чтобы носить и укачивать ребенка. "Когда на нас с мамой посмотрела подруга-педиатр спустя три месяца после рождения ребенка — похудевших, с синяками под глазами — сказала: "Пора вам заводить няню!", — смеется певица. Артисты отмечают, что после рождения Нины нет времени думать о глупых разногласиях.

Напомним, Нина Матвиенко станцевала со своей младшей внучкой. Ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила дочь с 20-летием.

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