Майкл Джексон до и после операции: как менялась внешность культового певца

Эволюция внешности культового поп-короля за 50 лет

Майкл Джексон Фото: Getty Images

Сегодня, 29 августа, легендарному певцу Майклу Джексону исполнился бы 61 год. Многие считают, что именно пластические операции стали причиной преждевременной кончины поп-короля. И вправду, за 50 лет Майкл кардинально сменил свою внешность и из афроамериканца превратился в европейца.

Почему бытует мнение, что Майкл Джексон жив, смотрите в видео:

Бытует мнение, что Майкл Джексон ненавидел свое происхождение и всячески пытался изменить себя, но лечащий врач певца утверждал обратное – поп-король был вынужден отбеливать кожу из-за болезни витилиго (нарушение пигментации и образование на коже пятен молочного оттенка. – Ред.).

Майкл Джексон в юности до пластических операций Фото: Getty Images

До сих пор достоверно не известно, сколько операций сделал Майкл, но в ряде зарубежных СМИ утверждают, что за свою жизнь певец перенес 13 пластических операций.

Поговаривают, что Джексону имплантировали хрящ из уха и вставили в нос. К услугам пластических хирургов певец впервые прибегнул в 1979 году, сделав ринопластику после неудачного танцевального трюка.

Майкл Джексон в 1979 году после первой ринопластики Фото: Getty Images

С того момента и возникла любовь Майкла к операциям – он сделал себе ямочки на щеках, уменьшил нос до такой степени, что за пару лет до смерти его фотографии пугали поклонников. Ему даже приходилось надевать маску на лицо, чтобы скрыть ужасные шрамы.

Майкл после пластики лица и отбеливания кожи (1982 год) Фото: Getty Images

Подверглись изменениям также его пухлые губы, которые он сузил, и веки. Ко всему, Майкл решил сделать перманентный татуаж бровей, губ и век, что усугубило ситуацию и совершенно видоизменило лицо звезды.

Майкл Джексон изменил контур губ и сделал татуаж бровей Фото: Getty Images

После полученных ожогов во время съемки у Майкла перестали расти волосы на голове и остались шрамы, поэтому ему пожизненно пришлось носить парики. Но, не взирая на то, что сделал с собой поп-король, для фанатов она навсегда остался жить вечно в сердцах.

Майкл Джексон за несколько лет до смерти Фото: Getty Images

Также в честь дня рождения культового певца Сегодня.Lifestyle собрали его главные тайны жизни, которые лишь подтверждают тот факт, что Майкл Джексон был особенным человеком с необычными привычками и желаниями. Его диковинный и эксцентричный характер оставил отпечаток на творчестве. Его песни и танцы уже стали легендой целой эпохой.

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