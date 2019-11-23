Майли Сайрус – 27 лет: необычные образы скандальной звезды

В день рождение артистки "Сегодня" сделали подборку ее необычных образов

Майли Сайрус Фото: Getty Images

23 ноября Майли Сайрус, которая недавно разорвала отношения со своей девушкой и завела роман с известным певцом, исполняется 27 лет. Звезду называют PR-принцессой американского шоу-бизнеса. Количество запросов в Google на видео только одного ее скандального выступления на MTV Video Music Awards – 2013 превысило 10-миллионный порог.

В мае 2019 года состоялся релиз мини-альбома Сайрус She Is Coming, в трек-лист которого вошли шесть музыкальных композиций. Фильмография артистки пополнилась пятым сезоном "Черного зеркала", в котором Сайрус перевоплотилась в певицу Эшли, героиню 3-го эпизода.

Почему Майли Сайрус попала в больницу, смотрите в сюжете:

В день рождение артистки "Сегодня" сделали подборку ее необычных образов.

Майли Сайрус Фото: Getty Images Майли Сайрус Фото: Getty Images Майли Сайрус Фото: Getty Images Майли Сайрус Фото: Getty Images Майли Сайрус Фото: Getty Images 1/5

Напомним, Майли Сайрус перенесла операцию на голосовых связках. Отметим, что в начале октября певица была госпитализирована с диагнозом тонзиллит. Когда звезда находилась в больнице, проведать ее пришел известный музыкант Коди Симпсон. Артист явился с розами и гитарой, на которой сыграл любимой девушке романтическую песню.

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