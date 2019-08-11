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Майли Сайрус бросила Лиама Хемсворта спустя полгода после свадьбы

Певицу заметили в компании девушки на отдыхе в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разошлись
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разошлись
Фото: Getty Images

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт, которые поженились в декабре 2018 года, расстались через семь месяцев после свадьбы. Певица бросила возлюбленного и отправилась отдыхать с другой девушкой. Информацию о расставании 26-летней певицы и 29-летнего актера подтвердил представитель Сайрус.

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В официальном сообщении говорится, что Майли и Лиам решили разойтись, но продолжат контактировать и совместно воспитывать домашних животных.

"Лиам и Майли договорились сейчас расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь в качестве партнеров и отдельных лиц, они решили, так будет лучше для обоих, поскольку оба сосредоточены каждый на своей карьере. Они по-прежнему остаются преданными родителями для всех своих животных, которых они разделили во время брака. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к их частной жизни", – говорится в заявлении.

Тем временем издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых видно, как Сайрус целуется с девушкой во время отдыха у берегов Италии. Позже стало известно, что пассию артистки зовут Кейтлин Картер. Это 30-летняя бывшая жена звезды реалити-шоу Броди Дженнера — старшего единокровного брата моделей Кендалл и Кайли Дженнер.

В Instagram Кейтлин также появились совместные фото с Майли Сайрус.

INSTAGRAM (@kaitlynn)

INSTAGRAM (@kaitlynn)

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. С того момента они часто расставались и вновь сходились. В 2015 году девушка признавалась в своей бисексуальности.

Ранее мы писали о том, что на Майли Сайрус напал фанат в Барселоне.

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