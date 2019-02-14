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Майли Сайрус "неприлично" поздравила Лиама Хемсворта с Днем влюбленных

Сайрус разместила фото в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Майли Сайрус Фото: AFP
Майли Сайрус
Фото: AFP

Сегодня почти во всем мире празднуют День влюбленных. Знаменитости активно поздравляют в сети своих вторых половинок, публикуя трогательные фото и послания в сети. Американская певица Майли Сайрус не стала исключением. Девушка опубликовала весьма неординарный снимок с одного из своих концертов 2014 года.

"Когда это День святого Валентина и твой любимый говорит "привет":

Майли Сайрус Фото: скриншот twitter.com/mileycyrus

Отметим, что и на "Грэмми 2019" Майли вышла на красную дорожку одна и сообщила, что у ее мужа Лиама Хемсворта проблемы со здоровьем. На своей странице в Instagram Майли Сайрус призналась, что гордится своим избранником. Как выяснилось, Лиам Хемсворт идет на поправку, но все еще нуждается в отдыхе. Это и стало причиной отсутствия актера на "Грэмми 2019".

Ранее мы писали, что в сети появились фото с тайной свадьбы Майли Сайрус и Лиама Хемсворта. На красноречивом изображении 26-летняя Майли, одетая в платье с открытыми плечами цвета слоновой кости, держится за руку с 28-летним австралийцем Лиамом.

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Источник: Сегодня
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