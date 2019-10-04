Майли Сайрус подловили за поцелуем с известным певцом: видеофакт

Американская звезда закрутила роман с давним другом

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица Майли Сайрус, которая недавно разорвала отношения со своей девушкой, уже успела завести новые – с одним из самых популярных исполнителей в Австралии Коди Симпсоном.

Отметим, что знаменитость дружит с австралийской звездой уже много лет и теперь, кажется, их отношения вышли на новый уровень. На днях журналисты TMZ подловили Майли Сайрус за страстным поцелуем с новым возлюбленным в одном из магазинов Лос-Анджелеса. Но пока очевидцы доставали телефон, звезды уже покинули здание.

Напомним, что после новости о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, исполнительница отправилась в Италию, где была замечена целующейся с insta-блогером, актрисой и моделью Кейтлин Картер. Новая возлюбленная Сайрус тогда тоже переживала разрыв с супругом — она рассталась с Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.

Мы также писали, что экс-супруг Майли Сайрус узнал об их расставании в интернете.

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