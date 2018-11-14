Майли Сайрус показала, что осталось от ее сгоревшего дотла дома в Малибу

Особняк звезды пострадал во время мощных лесных пожаров в Калифорнии

Майли Сайрус. Фото: facebook.com/MileyCyrus

Певица Майли Сайрус, следом за актером Джерардом Батлером, у которого сгорел дом в следствие лесных пожаров в Калифорнии, показала, что осталось от ее особняка.

Шокирующими кадрами с того места, где ранее находилось роскошное имение звезды, поделился возлюбленный Майли Лиам Хемсворт. На фотографии изображена груда пепла, на фоне которого лежат буквы в виде слова love.

У Майли Сайрус сгорел дом в Малибу Фото: instagram.com/liamhemsworth

"Это были душераздирающие несколько дней. Это то, что осталось от нашего дома. Любовь. Много людей в Малибу и прилегающих районах в Калифорнии также потеряли свои дома. Мое сердце со всеми, кто пострадал от этих пожаров", – сообщил Лиам.

Он поделился, что вчера провел день в Малибу и был тронут тем, как люди объединяются и помогают друг другу кто чем может.

"Спасибо всем героям-пожарным, которые тушили пожар в Калифорнии. Это будет путешествие к восстановлению. Оставайтесь сильными", – добавил Хемсворт.

Он также показал коллаж, на котором его дом изображен до и после пожара.

У Майли Сайрус сгорел дом в Малибу Фото: instagram.com/liamhemsworth

Помимо этого, актер поделился коротким видео, на котором изображено то, что осталось от домов после пожаров и пожарные машины, которые сейчас находятся на это территории.

Напомним, что лесные пожары в Калифорнии также уничтожили дома Леди Гаги, Кейтлин Дженнер, Шер, Алиссы Милано и многих других знаменитостей.