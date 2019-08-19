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Майли Сайрус познакомила маму со своей новой девушкой – СМИ

Певица была замечена в кругу мамы и новой возлюбленной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Майли Сайрус со своей мамой Тиш Сайрус
Майли Сайрус со своей мамой Тиш Сайрус
Фото: Getty Images

Американская певица Майли Сайрус, которая на днях посвятила песню своим непростым отношениям с Лиамом Хемсвортом, была замечена в ресторане в кругу своей мамы и новой девушки.

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После того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус. По информации западного издания Radar Online, 52-летняя Тиш, Майли и Кэйтлин вместе пообедали в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Майли Сайрус и Кейтлин Картер
Фото: instagram.com/kaitlynn

Поговаривают, что мать голливудской звезды не особо рада расставанию дочери с Хемсвортом, так как надеялась на появление внуков. Однако Майли сумела убедить маму, что ее разрыв с мужем окончательный, и что Кэйтлин сейчас занимает важное место в ее жизни.

Отметим, что новая возлюбленная Майли была замужем за Броди Дженнером — старшим единокровным братом супермоделей Кендалл и Кайли Дженнер. Несколько недель назад пара объявила о том, что расстается.

Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта.

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