Майли Сайрус познакомила нового бойфренда Коди Симпсона с семьей

Влюбленные вместе отметили День Благодарения, а также день рождения певицы

Майли Сайрус Фото: Getty Images

Отношения певицы Майли Сайрус и ее нового бойфренда Коди Симпсона продолжают набирать обороты. Молодой человек поддерживал Майли Сайрус во время реабилитации после операции на миндалинах, когда девушке запретили выступать на сцене и даже разговаривать, пишет U.S. Magazine.

Смотрите подробности того, как Майли Сайрус попала в больницу с воспалением миндалин:

Отмечается, что Коди Симпсон отметил День Благодарения в компании семьи своей возлюбленной, где за столом собрались все близкие люди певицы включая ее сестру и брата.

Помимо совместных семейных праздников Майли Сайрус и Коди Симпсон вместе отметили ее день рождения, в Нешвилле, в одном из ресторанов. В честь этого молодой человек оставил пост в Instagram "Спасибо, малыш, что ты есть", подписал Коди снимок пары в день праздника.

Пара сразу подтвердила свой роман, не скрываясь от прессы, когда Майли Сайрус выложила фото нового парня в социальных сетях отметив, что 22 летние австралийцы ее тип мужчин. Между молодыми людьми разница в возрасте пять лет, но они настолько давно знакомы, что это не мешает их отношениям.

Напомним, МАйли Сайрус была в отношениях с актером Лиамом Хемсвортом, который узнал о расставании с Майли Сайрус в интернете.

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