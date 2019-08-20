"Одержимы друг другом": Майли Сайрус с возлюбленной шокировали фанатов

Влюбленные публично целовались и ласкали друг друга

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус вовсю демонстрирует свои отношения с новой девушкой – 30-летней моделью Кейтлин Картер. Знаменитость на днях даже познакомила возлюбленную с мамой Тиш Сайрус, невзирая на то что она не совсем довольна разводом дочки с актером Лиамом Хемсвортом.

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Недавно девушек запечатлели за поцелуями, и снова они повергли поклонников в шок слишком откровенным поведением. Как пишет издание Page Six, Майли Сайрус вместе с моделью отдыхали в ночном клубе Лос-Анджелеса Soho House.

Майли Сайрус и Кейтлин Картер Фото: instagram.com/kaitlynn

По словам очевидцев, девушки вели себя слишком раскованно, целуясь на публике.

"Они были одержимы друг другом. Они не могли держать при себе свои руки, целовались и ласкали друг друга везде — в туалете, в баре, посреди танцпола. Они, по сути, занимались сексом. Не было никаких сомнений в том, что они пара… И их не заботило, что их видят", — говорит источник издания.

Отметим, что новая возлюбленная Майли была замужем за Броди Дженнером — старшим единокровным братом супермоделей Кендалл и Кайли Дженнер. Несколько недель назад пара объявила о том, что расстается.

Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта.

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