"Одержимы друг другом": Майли Сайрус с возлюбленной шокировали фанатов
Влюбленные публично целовались и ласкали друг друга
Американская певица Майли Сайрус вовсю демонстрирует свои отношения с новой девушкой – 30-летней моделью Кейтлин Картер. Знаменитость на днях даже познакомила возлюбленную с мамой Тиш Сайрус, невзирая на то что она не совсем довольна разводом дочки с актером Лиамом Хемсвортом.
Смотрите видео о том, как украинцы отмечают день разводов:
Недавно девушек запечатлели за поцелуями, и снова они повергли поклонников в шок слишком откровенным поведением. Как пишет издание Page Six, Майли Сайрус вместе с моделью отдыхали в ночном клубе Лос-Анджелеса Soho House.
По словам очевидцев, девушки вели себя слишком раскованно, целуясь на публике.
"Они были одержимы друг другом. Они не могли держать при себе свои руки, целовались и ласкали друг друга везде — в туалете, в баре, посреди танцпола. Они, по сути, занимались сексом. Не было никаких сомнений в том, что они пара… И их не заботило, что их видят", — говорит источник издания.
Отметим, что новая возлюбленная Майли была замужем за Броди Дженнером — старшим единокровным братом супермоделей Кендалл и Кайли Дженнер. Несколько недель назад пара объявила о том, что расстается.
Напомним, что недавно появились неожиданные подробности разрыва Сайрус и Хемсворта.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram