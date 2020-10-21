Майли Сайрус встретила НЛО: "Меня трясло пять дней"

Певица была в шоке от увиденного

Известная американская певица Майли Сайрус не верила в существование внеземных существ, пока не увидела их лично. Как призналась актриса, ей удалось вживую наблюдать за НЛО.

Певица рассказала, что в тот день ехала в машине со своим другом, как вдруг в небе увидела нечто, напоминающее летающую тарелку.

"Я ехала по Сан-Бернардино (город в Калифорнии – прим. ред.) со своим другом, и меня преследовал НЛО. Я почти уверена в том, что видела", – рассказала Сайрус в интервью журналу Interview.

Однако есть еще один пикантный момент: перед поездкой Майли приобрела у знакомого немного марихуаны. Однако этот факт девушка никак не связывает с тем, что ей удалось увидеть инопланетных существ.

Майли Сайрус Фото: Pixabay, instagram.com/mileycyrus

"Лучше всего это можно описать, как летающий снегоочиститель. Перед ним был большой плуг, и он светился желтым. Я видела, как он летел, и мой друг тоже это видел", – объяснила певица.

Сайрус отметила, что несколько других машин остановились, чтобы посмотреть на НЛО, поэтому у певицы почти нет сомнений в увиденном.

Но и это еще не все. Майли говорит, что она также видела некое "сияющее существо, которое парило перед НЛО".

"Он посмотрел на меня, и мы встретились глазами, и я думаю, что это действительно потрясло меня, когда я посмотрела в глаза чему-то, что я не могла полностью осмыслить. Меня трясло где-то пять дней, это меня обескуражило", – поделилась Сайрус.

Напомним, Майли Сайрус призналась, с кем потеряла девственность. Мы также сообщали, что в январе этого года Майли Сайрус и Лиам Хемсворт официально оформили развод.

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