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Мечта невесты: MamaRika поделилась волшебным свадебным видео

Певица тайно вышла замуж в Таиланде

Валерия Ильченко
Сегодня, 09:08

Популярная украинская певица MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде за юмориста Сергея Середу. Пара решила сыграть свадьбу вдвоем. Церемония состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами. Теперь же MamaRika решила показать подписчикам, как это было. На своей странице в Instagram певица опубликовала свадебное видео, на котором собраны романтические моменты того самого дня.

MamaRika и Сергей Середа
MamaRika и Сергей Середа
Фото: пресс-служба

"Подснежники мои, делимся с вами самым сокровенным! Наш важнейший день – как это было...", – написала артистка.

INSTAGRAM

Напомним также, вскоре после свадьбы и медового месяца MamaRika рассказала о беременности и планах усыновить ребенка. По словам звезды, она уже может быть в положении.

Отметим, MamaRika (Анастасия Кочетова) и Сергей Середа помолвились два года назад, но уже давно живут вместе. Знаменитость эксклюзивно Сегодня.Lifestyle рассказала о романтическом предложении руки и сердца, которое Сергей сделал девушке под Новый год. Также мы узнали, совпадают ли ответы героев нашего спецпроекта на одни и те же вопросы.

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