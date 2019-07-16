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"Мечта сбылась": Влад Яма похвастался перед фанатами новой прической

Известный хореограф сделал то, о чем давно мечтал

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Хореограф Влад Яма
Хореограф Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф Влад Яма, который дал оценку шоу певицы MARUV, удивил поклонников новым образом. В своем Instagram танцор опубликовал фото с волосами, и рассказал о том, что исполнил свою давнюю мечту.

О семейных тайнах Влада Ямы смотрите в коротком видео: 

Так, на странице Влада Ямы в социальной сети появился снимок, где хореограф предстает в весьма непривычном образе. На артисте яркий костюм для йоги, а сам Влад стоит в характерной для занятий йогой позе. Но главный атрибут, который поразил фолловеров звезды, – это волосы. 

INSTAGRAM (@vladyama_official)

"Очень приятно, Йог ... Да, я сделал ЭТО! .. Снялся в полнометражном кино. Еще одна мечта сбылась .... Романтическая комедия "Ограбление по-украински", премьера 13 февраля 2020 года! .. Как вам образ?", – написал в публикации Влад Яма.

Поклонники Ямы оценили наряд знаменитости, но сошлись во мнении, что без волос хореографу лучше. "Хорош", "Без волос лучше", "Влад Яма з волосами та ще і із довгими це щось фантастичне", "Вам не идет", "Без прически вам по-моему лучше", "Какой симпатичный йог", – пишут в комментариях подписчики Влада.

Напомним, что недавно Влад Яма отпраздновал день рождения. Звезда "Танцев со звездами" отметил 37-летие. В честь этого мы публиковали ответы на самые популярные google-запросы о Владе здесь.

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