"Мечты должны сбываться": отец Славы Каминской наконец-то познакомился с внуками

Сбылась долгожданная детская мечта Славы Каминской

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Мечты сбываются под Новый год! И именно в канун новогодних праздников солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно назвала истинную причину развода с мужем, исполнила свою детскую мечту! Отец певицы наконец-то увидел своих внуков. Это было давней мечтой Славы, которую, по ее словам, она "давно списала с реализации и оформила в лист ожиданий".

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Каминская призналась, что впервые за все время ее семья праздновала Новый год вместе: певица с детьми, мама и отец со второй супругой. Об этом она рассказала в своем личном блоге в Instagram, опубликовав совместное фото.

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"Мечты должны сбываться! Спасибо этому году: за характер, за выдержку, за лакмус дружбы, за реальность, пусть не всегда приятную, но поучительную, за новые знакомства, иногда совсем неожиданные, но исцеляющие, за друзей, и самое большое спасибо за мою детскую мечту, которая сбылась. Я с детства мечтала о том, чтобы родители общались, чтобы делить им, кроме радости собственных детей, было нечего! Чтобы они нашли в себе силы и мудрость благодарить друг друга за своё продолжение. Я даже представить не могла, что такое когда-либо произойдёт. Нет простых ответов у любви, но есть семья и это самое важное в жизни каждого нормального человека. Сегодня впервые мы праздновали за одним столом все вместе. Папа с супругой, мама, я, дети ..... и для меня это была мечта, которую я давно списала с реализации, оформила в лист ожиданий. Невозможное возможно. Вы даже представить не можете, что для меня значил этот день. Спасибо 31.12.2019!" – эмоционально подписала опубликованный снимок Слава.

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Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская шокировала заявлением мужа.

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