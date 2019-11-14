Меган Маркл беременна вторым ребенком: почему все так считают

Британские таблоиды утверждают, что герцоги Сассекские ждут второго ребенка

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка – такие заголовки в последние дни появляются в западных СМИ. Отметим, недавно герцоги Сассекские заявили, что британские таблоиды регулярно подают обществу искаженную и неправдивую информацию о королевской семье. Более того, принц Гарри и Меган Маркл даже подали в суд.

Так, по версии британских таблоидов, Меган Маркл беременна во второй раз, а поводом для таких разговоров стал последний выход герцогини – на поминальную службу в Королевском Альберт-холле ко Дню памяти павших солдат стран Британского Содружества. На мероприятии герцогиня Сассекская появилась в черном платье, благодаря которому вполне можно было скрыть животик.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/sussexroyal

Кроме того, фотографы зафиксировали, что Меган Маркл почти все время держала руку на животе. А этот жест, как указывают СМИ, присущий будущим матерям. И именно такое положение рук часто замечали у герцогини, когда она ждала своего первенца Арчи.

Отметим, ни королевская семья, ни ее представители никаких комментариев на тему второй беременности Меган Маркл не давали.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которое было сделано до знакомства с принцем Гарри.

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