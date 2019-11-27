Меган Маркл беременна вторым ребенком – СМИ

Британская пресса сообщила, что герцоги готовятся к пополнению в семье

Меган Маркл Фото: Getty Images

Британская пресса сообщила о второй беременности Меган Маркл, которая сегодня, 27 ноября, отмечает вместе с принцем Гарри вторую годовщину со дня помолвки. Отметим, что 6 мая 2019 года герцогиня родила первенца – Арчи Харрисона.

Более подробно о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Как сообщает издание Eхpress, инсайдеры уверены, что герцог и герцогиня Сассекские снова готовятся к пополнению в семье, но будут скрывать эту новость от поклонников еще несколько недель.

По информации СМИ, 38-летняя Меган Маркл уже готовится к встрече со вторым малышом. Более того, она уже присматривает подходящую клинику, чтобы рожать в условиях полной конфиденциальности.

"Меган уже говорила друзьям, что когда будет рожать следующего ребенка, то сделает это в Лос-Анджелесе, где сама родилась и выросла. Она не хочет больше жить в изоляции", — говорится в сообщении.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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