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Меган Маркл даст первое телевизионное интервью после выхода из королевской семьи

Супруга принца Гарри появится в эфире шоу Good Morning America

Инна Петрова
Сегодня, 11:27

Поклонники Меган Маркл с нетерпением ждут ее интервью, которое станет первым после скандального отделения Меган и принца Гарри от королевской семьи. В понедельник, 20 апреля, экс-актриса появится в эфире шоу Good Morning America. Подробности читайте далее в материале.

Ранее сообщалось, что Елизавета ІІ впервые отказалась от салюта в честь своего дня рождения. Во вторник, 21 апреля, Ее Величество отметит 94-й юбилей.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Ожидается, что в программе "Доброе утро, Америка" Меган Маркл в первую очередь уделит внимание новому диснеевскому фильму "Слон", в озвучивании которого она принимала участие. Напомним, что о сотрудничестве звезды с компанией Disney стало известно еще в декабре 2019 года.

Вероятно, бывшая герцогиня не обойдет стороной и тему ее с принцем Гарри выхода из монаршей семьи Великобритании, пишет The Sun. Публике также интересно будет узнать о планах пары, о том, как изменилась их жизнь за последнее время и как они чувствуют себя в Америке.

Примечательно, что Disney в своей рекламной кампании фильма "Слон" продолжает указывать титул, который принадлежал Меган до ее выхода из королевской семьи, несмотря на то что с 1 апреля Меган и Гарри уже не именуются герцогами Сассекскими.

Смотрите в сюжете, где будут жить Меган Маркл и принц Гарри:

Недавно принц Гарри рассказал, чем занимается с Меган Маркл на карантине в США.

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