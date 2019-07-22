Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Герцоги Сассекские поздравили старшего сына Кейт Миддлтон с 6-летием

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри, несмотря на слухи о вражде с Кейт Миддлтон, поздравили с днем рождения ее старшего сына – принца Джорджа. Отметим, что мальчику сегодня, 22 июля, исполняется шесть лет.

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пенсионерку. Детали в сюжете:

Члены королевской семьи решили поздравить принца Джорджа оригинальным способом и опубликовали на своей странице в Instagram милое фото, которое было сделано во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Меган Маркл, принцы Гарри и Джордж Фото: Instagram.com

"С Днем Рождения! Желаем особенного дня и много любви!", – написали супруги в социальной сети.

Отметим, что свой день рождения старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма отметит в кругу семьи на острове Мюстик в Карибском море. Сейчас семейство находится в официальном отпуске, который продлиться до сентября.

Напомним, что традиционно в честь дня рождения в Букингемском дворце опубликовали свежие фотографии принца Джорджа, которые были сделаны самой Кейт Миддлтон. На опубликованных кадрах мальчик лежит на траве в саду Кенсингтонского дворца и искренне улыбается.

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