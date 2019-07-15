Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Меган Маркл и принц Гарри эффектно появились на премьере "Короля Льва" в Лондоне

Dыход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:30

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи. Отметим, что герцоги Сассекские выглядели весьма эффектно.

Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"
Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"
Фото: Getty Images

Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.

Принц Гарри сопровождал супругу в классическом черном костюме с бабочкой.

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи
Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи
Фото: Getty Images

Перед просмотром картины герцоги Сассекские пообщались с некоторыми актерами и съемочной командой фильма, а также с представителями организаций, занимающихся охраной окружающей среды. Напомним, что принц Гарри оказывает поддержку сообществам по сохранению вымирающих животных в Африке.

Меган Маркл, принц Гарри, Бейонсе и Джей Зи
Меган Маркл, принц Гарри, Бейонсе и Джей Зи
Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на заключительный день Уимблдонского турнира, который прошел также 14 июля. Отметим, что в последнее время королевская чета нечасто посещает вместе светские мероприятия. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появились новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл "Сейчас упустит": Меган Маркл осудили за неумение обращаться с младенцем Появился финальный тизер самого ожидаемого фильма "Король Лев" Бейонсе выпустила новый трек Spirit, вдохновленный фильмом "Король Лев"
премьера принц Гарри фильм Меган Марк Король лев
Реклама

Новости партнеров

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
«Не родись красивой» 13 лет спустя: как изменились актеры
«Не родись красивой» 13 лет спустя: как изменились актеры
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
"Особенная" дочь Ирины Хакамады вышла на первую работу

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Вчера, 08:25Техно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 05:04Fun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

13 июляШоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

13 июляШоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

13 июляТехно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

13 июляПсихология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

12 июляFood

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

12 июляFood

Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

12 июляFun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

12 июляШоу-бизнес

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

12 июляEvents

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 июляEvents

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Ани Лорак: «Слезы дочки разрывали мне сердце»
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Алсу назначили повышенную пенсию
Алсу назначили повышенную пенсию
Валерия: «Шульгин детям не интересен. Я стерла его ластиком»
Валерия: «Шульгин детям не интересен. Я стерла его ластиком»
Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Кристина Орбакайте изменилась до неузнаваемости
Энергетика черного цвета – носить или нет?
Энергетика черного цвета – носить или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь