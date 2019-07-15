Меган Маркл и принц Гарри эффектно появились на премьере "Короля Льва" в Лондоне

Dыход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения сына

14 июля в Лондоне состоялась премьера долгожданного фильма "Король Лев", которую посетили принц Гарри и Меган Маркл. Этот выход королевской четы стал первым официальным появлением супругов на публике после рождения их сына Арчи. Отметим, что герцоги Сассекские выглядели весьма эффектно.

Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев" Фото: Getty Images

Для своего выхода Меган Маркл выбрала расклешенное черное платье-миди от Jason Wu с прозрачным верхом и классические лодочки от Aquazzurа. Образ герцогини дополнили клатч от Gucci и серьги от Nikos Koulis.

Принц Гарри сопровождал супругу в классическом черном костюме с бабочкой.

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет после рождения сына Арчи Фото: Getty Images

Перед просмотром картины герцоги Сассекские пообщались с некоторыми актерами и съемочной командой фильма, а также с представителями организаций, занимающихся охраной окружающей среды. Напомним, что принц Гарри оказывает поддержку сообществам по сохранению вымирающих животных в Африке.

Меган Маркл, принц Гарри, Бейонсе и Джей Зи Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на заключительный день Уимблдонского турнира, который прошел также 14 июля. Отметим, что в последнее время королевская чета нечасто посещает вместе светские мероприятия.

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