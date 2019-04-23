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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

Супруги будут исполнять свои рабочие обязанности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри совсем недавно перебрались в свое семейное "гнездышко" – в загородный коттедж Фрогмор-Хауз в Виндзоре, теперь оказывается, пару ожидает еще один крупный переезд, передает People.

Согласно сообщениям СМИ, королевская пара может переехать в африканскую страну-член Содружества наций, когда их ребенок станет немного старше. Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские отправятся туда исключительно с благотворительной миссией, а также для исполнения своих обязательств, как представителей Британии, главы Содружества.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

В своем заявлении Букингемский дворец не опроверг сообщения о переезде, однако заявил: "Любые планы на будущее для герцога и герцогини носят теоретический характер на данном этапе. И пока никакое решение об их будущей работе не принято".

Отметим, что осенью прошлого года королева Елизавета II назначила своего внука принца Гарри послом молодежи Содружества, в которое входят бывшие колониальные страны Великобритании. Задача принца состоит в установке связей между его юными членами и его лидерами. Сейчас к выполнению этих обязанностей присоединилась и Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл разозлили журналистов и фотографов.

МЫ также сообщали, как принц Гарри и беременная Меган Маркл поздравили королеву с днем рождения.

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Источник: Сегодня
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