Меган Маркл и принц Гарри намерены отказаться от королевских обязанностей: кто поддержал герцогов

Близкая подруга посвятила пост герцогине

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Новый 2020 год для членов королевской семьи и британцев начался с неожиданной новости – 8 января Меган Маркл и принц Гарри заявили о желании сложить свои обязанности и отделиться от семьи. Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну негативной реакции со стороны их семьи и самой королевы Британии Елизаветы II.

У Меган Маркл до сих пор нет британского гражданства. Подробности в сюжете:

Но нашлись и те, кто такое решение супругов поддержал. А именно – близкая подруга бывшей актрисы. 39-летняя Джессика Малруни в знак поддержки Меган Маркл опубликовала необычный пост в Instagram, сопроводив его цитатой о сильных женщинах.

"Сильная женщина смотрит вызову прямо в лицо и подмигивает ему", – написала Малруни.

Примечательно, что подруга американки ограничила возможность комментировать публикацию. Вероятнее всего, чтобы ограничить себя от негативных высказываний поклонников и различных споров на эту тему.

INSTAGRAM

Малруни и Маркл дружили до романа Меган и принца Гарри. Малруни помогала Маркл с подготовкой к свадебной церемонии и организовывала ее baby shower в Нью-Йорке.

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