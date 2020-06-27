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Меган Маркл и принц Гарри намерены вернуться в Великобританию

Сегодня, 13:58

Супруги столкнулись с проблемами в Америке и могут вернуться домой

Меган Маркл и принц Гарри, которые отделились от королевской семьи в январе 2020 года, могут вернутся в Великобританию. Об этом сообщает издание New Idea, ссылаясь на источники. Напомним, что пара некоторое время жила в Канаде, а затем переехала в США.

Отмечается, что планы Меган и Гарри сорвала пандемия коронавируса – экс-актриса не смогла найти работу в сфере кино, поскольку производство остановилось, а принц не знает чем заняться в чужой стране. Вдобавок, они испытывают финансовые трудности, так как чете приходится оплачивать охрану.

Совсем недавно в США Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации их собственной торговой марки, названной в честь их первенца Арчи Харрисона. Супруги намерены основать фонд помощи, но на важном этапе они столкнулись с проблемами.

Как развивалась история Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

На этой почве Меган Маркли и принц Гарри могут принять решение вернуться в Великобританию. По словам инсайдера, они планируют провести там несколько месяцев, пока не устранят свои финансовые проблемы.

"Гарри очень скучал по английской сельской местности – имейте в виду, что принц и Меган так и не пустили корни с тех пор, как покинули Frogmore Cottage", – цитирует свой источник New Idea.

Недавно мы писали, что Меган Маркл с супругом поставили под угрозу репутацию принца Уильяма.

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