Меган Маркл и принц Гарри сложат королевские полномочия: реакция Букингемского дворца

Герцоги Сассекские планируют стать финансово независимыми

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали неожиданное заявление – они намерены выйти из королевской семьи. В Букингемском дворце прореагировали на решение герцогов Сассекских.

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Новость об отстранении от королевских обязанностей герцоги объявили на своей официальной странице в Instagram. Вместе с этим, эта информация появилась на их новом официальном сайте. Меган Маркл и принц Гарри планируют стать финансово независимыми, а это означает, что они перестанут жить за счет налогов британцев.

"После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отступить как менее важные члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву... Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями", – сказано в заявлении.

Что касается отказа от своих титулов или других регалий, в заявлении герцоги об этом не упомянули. Также королевская чета планирует запустить свою собственную благотворительную организацию.

В Букингемском дворце сообщили, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его супруги Меган Маркл пока еще не принято.

"Переговоры королевской семьи с герцогом и герцогиней Сассекскими только начались. Их решение повлечет за собой сложные проблемы, проработка которых займет время", – сказано в сообщении.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри показали, как вырос их сын Арчи.

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