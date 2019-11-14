Меган Маркл и принц Гарри нарушат королевскую традицию: реакция Елизаветы II

Герцоги Сассекские решили отправиться в США на Рождество

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские приняли решение отпраздновать Рождество в США вместе с матерью Меган Маркл Дориа Редлан и годовалым сыном Арчи. Отметим, что празднование Рождества и каникулы с Елизаветой II в резиденции Сандрингем – это королевская традиция, которую в этом году нарушат герцоги.

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Как сообщает издание E!News, Меган Маркл и принц Гарри уже подтвердили свое решение на счет проведения рождественских каникул в США. Отметим, что наследник престола уже сообщил королеве и она поддержала их решение. Более того, несмотря на свое предвзятое отношение к экс-актрисе, Ее Величество разделила желание Меган провести семейный праздник с родной матерью.

Каникулы супругов продлятся шесть недель. Вероятнее всего, что они начнутся после последнего официального мероприятия с участием принца Гарри, который состоится 28 ноября.

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, которое было сделано до знакомства с принцем Гарри.

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