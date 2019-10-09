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Меган Маркл и принц Гарри нашли способ борьбы с прессой

Герцоги наняли человека, который будет заниматься их личным сайтом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:44
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри, который недавно подал судебный иск на известный таблоид, с целью защиты своей семьи от клеветы придумали, как будут бороться со скандальными новостями.

Более детально о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

Как сообщают инсайдеры Vanity Fair, супруги решили публично комментировать всю скандальную информацию об их жизни, дабы избежать слухов и выдумок. Герцоги Сассекские наняли на работу человека, который будет заниматься их личным сайтом и страницами в социальных сетях. Им стал 26-летний Дэвид Уоткинс, который еще летом 2019 года запустил официальный блог герцогов Сассекских.

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Первое официальное письмо от имени герцогов уже разместили на сайте, рассказав о судебном иске против британских таблоидов.

"Герцог и герцогиня хотят занять положение над прессой, и Instagram помогает им в этом. Они охватывают огромную аудиторию, делая таблоиды аутсайдерами. Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который она нанесла его матери и жене", – рассказал инсайдер.

Отметим, что принц Гарри подал второй судебный иск на таблоиды из-за вероятной прослушки телефонов королевской семьи.

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