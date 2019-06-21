Меган Маркл и принц Гарри отделились от благотворительного фонда Кейт и Уильяма: причина

Королевский фонд продолжит работу без участия герцога и герцогини Сассекских

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

В начале мая стало известно, что герцоги Кембриджские и Сассекские объединились с целью общей благотворительной деятельности. Однако на днях появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл официально отделились от The Royal Foundation, их бывшей совместной благотворительной организации с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Об этом сообщает People.

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По информации издания, герцоги Сассекские больше не входят в Королевский фонд. Меган Маркл и принц Гарри намерены создать собственный благотворительный фонд.

"Позже в этом году Королевский фонд станет основным благотворительным инструментом для герцога и герцогини Кембриджских. Герцог и герцогиня Сассекские создадут свой новый благотворительный фонд при поддержке Королевского фонда. Кроме того, обе пары продолжат совместную работу над проектами в будущем, в том числе над программой Фонда "Психическое здоровье" "Heads Together", – говорится в заявлении.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Источник издания также заявил, что разделение – это "естественная прогрессия", а не ссора или нежелание работать вместе.

Отметим, два месяца назад пары разделили свой общий "двор" в Кенсингтонском дворце, создав два отдельных офиса. Офис Меган и Гарри переехал из Кенсингтонского в Букингемский дворец, где проживает королева, а офис Уильяма и Кейт остается в Кенсингтонском дворце, где они живут со своими тремя детьми.

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