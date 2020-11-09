Меган Маркл и принц Гарри отметили День памяти отдельно от королевской семьи
Пара возложила цветы на кладбище в Лос-Анджелесе
Меган Маркл и принц Гарри, которые подписали контракт с Netflix, впервые отметили День памяти отдельно от королевской семьи. Они посетили кладбище в Лос-Анджелесе, где возложили цветы из собственного сада к могилам двух солдат Британского Содружества.
День памяти является важной датой для принца Гарри, ведь он сам отдал несколько лет жизни военной службе на благо Великобритании.
Меган Маркл появилась на кладбище в черном пальто и туфлях. Принц Гарри надел темно-синий костюм с галстуком, который дополнил значком с красным маком и медалями.
Как пишет The Daily Mail, накануне принц Гарри направлял запрос, чтобы от его имени был возложен венок к памятнику неизвестному солдату в Лондоне во время празднования Дня памяти. Однако его просьбу отклонили, так как герцог и герцогиня Сассекские больше не являются полноправными членами королевской семьи.
А вот королева Елизавета II возложила цветы к могиле Неизвестного воина в Вестминстерском аббатстве. Это был первый раз, когда Ее Величество появилась на публике в маске.
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