Меган Маркл и принц Гарри переехали в Виндзор – СМИ

Меган Маркл и Принц Гарри теперь живут в новом доме в Виндзоре

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В середине марта 2019 Кенсингтонский дворец подтвердил новость о том, что Меган Маркл и принц Гарри вскоре переедут в Виндзор, однако точная дата известна не была.

Теперь в СМИ появилась информация, что герцоги Сассекские переехали и обосновываются в новом доме в Виндзоре. Об этом сообщает People со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые со дня на день станут родителями, расположились в коттедже при Виндзорском замке, рядом с домом, где проходил их вечерний свадебный прием, и где были сделаны фотографии с их помолвки.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Отметим, ранее Гарри и Меган проживали в Ноттингемском коттедже в Кенсингтонском дворце, однако дом с двумя спальнями никогда не был долгосрочным местом жительства, тем более после появления ребенка.

"Это очень счастливое время для Меган и Гарри. Этот ребенок сделал их еще ближе", – утверждает источник.

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