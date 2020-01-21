Меган Маркл и принц Гарри планируют создать собственную кинокомпанию – СМИ

Герцоги Сассекские получили предложение от Netflix

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Не так давно Меган Маркл и принц Гарри шокировали мир своим отказом от статуса членов королевской семьи и желанием сложить полномочия. После того как стало известно, что супруги стремятся стать финансово независимыми, на них посыпалось множество предложений от известных мировых компаний. Так, компания Disney стала первой, кто предложил сотрудничество экс-актрисе. Не стал исключением еще один титан киноиндустрии – Netflix.

Подробнее о скандале вокруг Меган и Гарри смотрите в сюжете:

Теперь герцоги Сассекские свяжут свою жизнь с кинематографом. Как сообщает источник издания Daily Mail, Меган и принц Гарри планируют зарабатывать на жизнь, предоставляя озвучку и снимая документальные фильмы на такие важные темы, как психическое здоровье и изменения климата.

"Большинство сделок, которые герцоги будут заключать, в большей степени касается документальных сериалов о психическом здоровье. Речь идет о материале, который принц Гарри разрабатывает для Apple TV. Правда, это (сотрудничество с Netflix. – Ред.) новая практика для Меган Маркл и принца Гарри, но они полны решимости доказать семье, что это может сработать", – рассказал источник издания.

Также герцоги заявили, что хотели бы пойти по стопам семьи Барака Обамы, бывшего президента США. После ухода из Белого дома супруги смогли заработать достаточно средств за счет продажи прав на собственную автобиографию. Благодаря этому они создали свою производственную компанию, которая успешно заключила сделку с компанией Netflix. Кроме того, Меган и принц Гарри планируют создать благотворительный фонд подобно Фонду Клинтона.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

К слову, Меган уже успела подписать контракт с Disney на озвучку фильмов взамен на пожертвования для благотворительного фонда сохранения дикой природы Elephants Without Borders. А принц Гарри уже снимался в телесериале Apple о психическом здоровье вместе с Опрой Уинфри, своей подругой.

20 января контент-менеджер Netflix Тед Сарандос заявил на церемонии вручения премии Screen Actors Guild Awards 2020, что стриминговый сервис Netflix хотел бы сотрудничать с принцем Гарри и Меган Маркл.

Напомним, ранее мы писали, о чем принцы Гарри и Вильям договорились на тайной встрече.

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