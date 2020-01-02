Меган Маркл и принц Гарри показали, как вырос их сын: редкие кадры

Герцоги Сассекские поделились редким снимком Арчи

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи Фото: Getty Images

Меган Маркл и ее супруг, принц Гарри находятся сейчас в Канаде. Герцоги Сассекские отправились на рождественские каникулы к матери бывшей актрисы и взяли с собой семимесячного сына Арчи Харрисона. Более, того супруги поделились с поклонниками новым фото первенца.

Почему Мегам Маркл и принц Гарри жалуются на прессу, смотрите в сюжете:

Так, на своей официальной странице в Instagram Меган Маркл и принц Гарри опубликовали семейное фото, на котором заметно, как малыш вырос за семь месяцев с момента рождения. Поклонники предполагают, что автором кадров стала сама Меган, ведь она так и не появилась на видео. Зато фанаты смогли увидеть принца Гарри, который нежно держит своего сына на руках.

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"Поздравляем всех с Новым годом и спасибо за вашу постоянную поддержку! Мы были в восторге от встреч с вами и не можем дождаться возможности еще раз пообщаться в следующем году. Надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровья и счастья", – написали герцоги Сассекские.

В видео также вошли кадры с официальных визитов в благотворительных организаций, африканское турне принца Гарри и Меган Маркл, чествование памяти погибших военных и совместные фото с королевскими родственниками.

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