Меган Маркл и принц Гарри покорили публику эффектным выходом в Лондоне: фото, видео

Герцоги Сассекские появились на ежегодной премии Фонда Endeavour

На прошлой неделе в Великобританию из Канады прилетел внук королевы Елизаветы ІІ – принц Гарри. Герцог Сассекский присутствовал на нескольких официальных мероприятиях. В частности, принц Гарри один на один встретился с Ее Величеством. А вчера, 5 марта, стало известно, что в Лондон прилетела его супруга Меган Маркл, которая уже несколько месяцев живет в Канаде. Отметим, это первое появление Меган Маркл в Великобритании после раскола в королевской семье.

Принц Гарри и Меган Маркл, которые с 31 марта не будут выполнять обязанности старших членов королевской семьи, посетили ежегодную премию Фонда Endeavour 5 марта. Герцоги Сассекские уже третий год подряд принимали участие в мероприятии.

Меган Маркл и принц Гарри в Лондоне Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл посетили ежегодную премию фонда Endeavour Фото: Getty Images

"Премия отмечает достижения ветеранов, получивших травмы на службе, которые принимали участие в выдающихся спортивных соревнованиях за последний год. Решив взять на себя то, что кажется невозможным, эти мужчины и женщины не только ставят перед собой цели, но и вдохновляют миллионы людей во всем мире. Эти ежегодные награды объединяют герцога и герцогиню вместе с ранеными военнослужащими и ветеранами, а также их семьями, друзьями и сторонниками военного сообщества", – отмечается на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

INSTAGRAM

Какие мероприятия запланированы у герцогов Сассекских на ближайшие дни – пока не сообщается. Однако известно, что последний официальный выход в свет в качестве старших членов королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри назначен на 9 марта. Герцоги Сассекские посетят Службу Содружества в Вестминстерском аббатстве – об этом их просила лично королева Елизавета ІІ.

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