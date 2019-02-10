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Меган Маркл и принц Гарри посетят Марокко с официальным визитом

Супруга принца уже на последних месяцах беременности, но врачи уверяют, что перелет ей не вреден

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: https://twitter.com/KensingtonRoyal
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: https://twitter.com/KensingtonRoyal

Герцог и герцогиня Сассекские, которые свой первый День влюбленных в качестве мужа и жены проведут не вместе, проведут в конце февраля выходные в Марокко. Об этом говорится на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter.

Скриншот из соцсети

Сообщается, что у принца Гарри и Меган Маркл запланирован официальный визит по просьбе королевы Великобритании. Путешествие продлится с субботы, 23 февраля до понедельника, 25 февраля.

Поклонники королевской семьи в комментариях к публикации поинтересовались, является ли поездка для беременной на последних месяцах Меган безопасной. Как пишут британские СМИ, герцогиня заручилась поддержкой своего врача и акушерки, которые отметили, что Маркл и ее будущий ребенок чувствуют себя прекрасно.

Напомним, ранее пять подруг Меган Маркл дали откровенное интервью, в котором заявили, что Меган Маркл молча должна терпеть всю ложь вокруг нее. 

Как известно, уже в марте 2019 года герцог и герцогиня Сассекские планируют покинуть резиденцию в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом – коттедж Фрогмор, расположенный за городом, недалеко от Виндзорского замка. Королева Елизавета II в честь новоселья внука и его супруги решила подарить им несколько картин из Королевской коллекции произведений искусства, которые принц Гарри и Меган Маркл смогут разместить в своем новом доме.

Смотрите видео о том, почему Меган Маркл может повторить судьбу принцессы Дианы:

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Источник: Сегодня
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