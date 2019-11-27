Меган Маркл и принц Гарри празднуют годовщину помолвки: романтическая история любви герцогов Сасексских

Узнайте, как начитались отношения самой обсуждаемой пары в мире

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Ровно два года назад – 27 ноября 2017 года – наследник британского престола, принц Гарри объявил всему миру о своей помолвке с американской актрисой Меган Маркл. До официального заявления в прессе бытовали различные слухи о романе принца Гарри и звезды сериала "Форс мажоры". На первый взгляд казалось, что их союз – невозможен. Ведь Меган Маркл слишком публичный человек, да и замужем уже была. А это, как считали члены королевской семьи, могло навредить их репутации. Но, невзирая не преграды, чувство любви оказалось сильнее.

Более подробно о судебном иске принца Гарри и Меган Маркл смотрите в видео:

В честь двухлетней годовщины со дня помолвки Сегодня.Lifestyle решили поделиться романтической историей любви самой обсуждаемой пары в мире – Меган Маркл и принца Гарри.

Знакомство будущих супругов

До сих пор достоверно не известно, кто именно познакомил Меган Маркл и принца Гарри. Поговаривают, что впервые наследник британского престола увидел будущую супругу в известном американском сериале "Форс мажоры", где Меган играла роль Рейчел Зейн – помощницы адвоката. Актриса так понравилась принцу Гарри, что он желал познакомиться с ней лично, поэтому и обратился за помощью к их общему знакомому Маркусу Андерсону.

Первая встреча состоялась на закрытой вечеринке в Сохо, куда Меган Маркл специально прилетела, чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс на Уимблдонском турнире. И этот вечер стал судьбоносным!

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Сразу после знакомства принц Гарри настоял на второй встречи, с которой и начался головокружительный роман. Их отношения начались в 2016 году и продолжительное время внук королевы Елизаветы II тщательно скрывал от общественности свою личную жизнь. Но папарацци удавалось запечатлеть влюбленную пару на тайных свиданиях. Более того, принц Гарри, пытаясь скрыться под козырьком кепки, ни раз был замечен возле дома возлюбленной в Лос-Анджелесе.

Официальное заявление принца Гарри об отношениях с Меган Маркл

Терпение наследника престола лопнуло, ведь пресса была переполнена кричащими заголовками о его романе с американской актрисой. В ноябре 2016-го Гарри познакомил девушку со своим отцом, принцем Чарльзом и всему миру стало ясно, что теперь пара официально подтвердила отношения. Более того, в заявлении дворца был указан статус Меган Маркл, как девушки принца.

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Ради отношений им двоим пришлось отказаться от прежней жизни. А в частности – Меган Маркл, которая навсегда отказалась от карьеры актрисы и съемок в популярном сериале "Форс мажоры". Более того, в апреле 2017-го года будущая герцогиня закрыла свой лайфстайл-блог The Tig, который вела 3 года. Тогда многие предположили, что такое решение девушка приняла из-за советов представителей дворца, а значит — отношения пары серьезны.

Кенсингтонский дворец объявил о помолвке принца Гарри и Меган Маркл

27 ноября 2017 года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное подтверждение, что принц Гарри и Меган Маркл помолвлены. В заявлении сказано, что принц сделал предложение актрисе "ранее в этом месяце", а свадьба должна состояться весной — 19 мая 2018 года. Во время предложения руки и сердца принц Гарри преподнес Маркл кольцо с бриллиантами из коллекции принцессы Дианы.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Самое главное торжество 2018-го года – свадьба Меган Маркл и принца Гарри

19 мая 2018-го года на свадьбу принца Гарри и Меган были приглашены 2640 гостей. Поклонники королевской семьи с самого утра ждали выхода молодоженов, чтобы поздравить их с бракосочетанием, и даже устроили пикник у Виндзорского замка.

Принц Гарри и Меган Маркл стали 16-й королевской парой, которая заключила свой брак в Виндзорском замке, начиная с 1863 года.

Виндзорский замок Фото: Getty

Среди звездных гостей были не только члены королевской семьи, но и известные актеры, ведущие, музыканты, а также спортсмены. В объективы папарацци попали Опра Уинфри, Идрис Эльба, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джеймс Блант, Амаль и Джордж Клуни, Том Харди, Серена Уильямс и другие.

Амаль и Джордж Клуни Фото: Getty

Принц Гарри и его старший брат принц Уильям в этот день надели мундиры британской армии полка Blues and Royals. А принц Чарльз вызвался провести Меган к алтарю.

Гарри и Уильям Фото: Getty

Кстати, свадебное платье Меган Маркл было разработано известным британским дизайнером Клэр Вайт Келлер, которая стала первой женщиной – креативным директором французского Дома моды Givenchy.

Церемония продолжалась около сорока минут. Супругов венчал епископ Майкл Кьюри.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

После поцелуя на выходе из часовни новоиспеченные муж и жена сели в карету и отправились приветствовать народ Британии. Затем Меган и Гарри посетили закрытый прием во Фрогмор-Хаусе, где продолжили праздновать собственную свадьбу.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Рождения первенца – сына Арчи Харрисона

Спустя год после пышной свадебной церемонии у счастливых супругов родился первенец, который получил имя Арчи Харрисона.

"Это волшебство, все, что происходит, — удивительно. У меня есть два лучших парня в мире, поэтому я действительно счастлива. У нашего малыша невероятно нежный характер, он такой спокойный ребенок", — поделилась Меган первыми эмоциями материнства.

Но многих удивил тот факт, что Меган и принц Гарри отказались позировать с новорожденным на пороге дома перед фотографами. В королевском дворце не дали официальный комментарий по этому поводу, а лишь уточнили, что Меган и Гарри поделятся дополнительной информацией о малыше в ближайшие несколько дней.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Харрисон Фото: Getty Images

Супруги показали малыша миру лишь спустя несколько месяцев – во время своего официального визита в Африку.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, Меган Маркл показала фото из личного архива, сделанные до знакомства с принцем Гарри. Снимки были сделаны еще в 2014 году во время турне, в которое экс-актриса отправилась с председателем Объединенного комитета начальников штабов.

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