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Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк с пристройкой для мамы герцогини – фото роскошного дома

Соседями герцогов могут стать Том Хэнкс и Бен Аффлек

Дарина Алексеева
Сегодня, 13:29

Принц Гарри и Меган Маркл, которая недавно проиграла журналистам в суде, присмотрели особняк в престижном районе Пасифик-Палисейдс, который считается культурным центром и курортом Лос-Анджелеса. Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри купили дом у Мела Гибсона.

Супруги хотят, чтобы 63-летняя мама Меган Маркл Дория также жила вместе с ними, и осматривают огромный особняк стоимостью в один миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Sun.

Принц Гарри и Меган Маркл планируют жить с ее мамой Дорией
Принц Гарри и Меган Маркл планируют жить с ее мамой Дорией
Фото: thesun.co.uk

Если Меган Маркл и принц Гарри приобретут особняк, то их соседями будут Том Хэнкс и Бен Аффлек. Супруги хотят найти дом больших размеров для себя и их сына Арчи, но чтобы была возможность создать отдельные апартаменты для мамы Меган Маркл. По словам источника The Sun, Дория очень независима и не хочет вмешиваться в их жизнь, но для Меган – она самый близкий и надежный человек. Принц Гарри и Дория также отлично ладят, и он поддерживает супругу.

Меган Маркл и Гарри решили приобрести поместье в Малибу – смотрите в сюжете:

Масштабный особняк позволит Дории иметь свои "бабушкины апартаменты", но быть рядом с семьей.

Меган Маркл и принц Гарри осматривают особняк в Пасифик-Палисейдс
Меган Маркл и принц Гарри осматривают особняк в Пасифик-Палисейдс
Фото: thesun.co.uk

Особняк расположен на возвышенности. С окон и террасы открывается превосходный вид на океан.

Принц Гарри и Меган Маркл хотят жить вместе с Дорией
Принц Гарри и Меган Маркл хотят жить вместе с Дорией
Фото: thesun.co.uk

В особняке – шесть спален, шесть ванных комнат, домашний кинотеатр, бассейн, сад и большая кухня.

Дория будет жить вместе с Меган Маркл и принцем Гарри
Дория будет жить вместе с Меган Маркл и принцем Гарри
Фото: thesun.co.uk

"Очевидно, что во время карантина они не будут переезжать в ближайшее время, но оба с нетерпением ждут времени, когда смогут укорениться в Лос-Анджелесе и обустроить дом", – сообщает источник изданию The Sun.

Меган Маркл и принц Гарри хотят жить с Дорией
Меган Маркл и принц Гарри хотят жить с Дорией
Фото: thesun.co.uk

Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри раскроют детали королевской жизни в книге, которая поступит в продажу в августе.

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