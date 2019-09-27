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Меган Маркл и принц Гарри расcекретили ласковое прозвище сына

Герцоги очень мило прозвали своего первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи
Фото: Getty Images

Поездка принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Африку стала поистине исторической, ведь во время встречи с архиепископом Десмондом Туту герцоги показали всему миру лицо четырехмесячного сына Арчи Харрисона, который оказался точной копией своего отца.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Как сообщает издание Hello!, во время беседы с архиепископом Десмондом Туту журналисты пристально наблюдали за четырехмесячным наследником британского престола и услышали, что Меган Маркл ласково называет Арчи Буббой.

"О, Бубба!" — с улыбкой обратилась экс-актриса к первенцу, когда заметила, что он пускает слюни прямо при архиепископе и его супруге.

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Также на официальном мероприятии принц Гарри с супругой поделились интересными подробностями характера малыша. Так, супруги заметили, что их сын растет дамским угодником и идет на контакт с женщинами гораздо охотнее, чем с мужчинами. Ко всему, правнук королевы Елизаветы II, не взирая на свой возраст, весьма активен и совсем не усидчив. Он с интересом познает мир и даже пытается самостоятельно встать на ноги.

Также напомним, что во время официального визита Меган Маркл и принца Гарри в Африку местные жители дали их сыну Арчи Харрисону новое необычное имя.

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Источник: Hellomagazine
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