Меган Маркл и принц Гарри рассказали о любимых диснеевских мультфильмах

Королевская пара посетила ежегодную премию WellChild

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл встретились с детьми на ежегодной премии WellChild. Одна из лауреатов премии, 10-летняя Хлоя Хендерсон, смело задала королевской паре очень важный для нее вопрос.

"Есть вопрос, который я должна задать вам, – сказала она Меган и Гарри. – Какой ваш любимый диснеевский мультфильм?"

Гарри сказал, что очень любит мультфильм "Король Лев", а Меган ответила, что "всегда любила Русалочку", передает People.

Принц Гарри – не единственный монарх, который обожает "Короля Льва". Принц Уильям рассказывал в прошлом году, что мультфильм 1994 года также является одним из фаворитов маленького принца Джорджа.

"Ему очень нравится "Король лев", мы уже пересматривали его несколько раз", – рассказывал принц Уильям.

Отметим, что на встречу с детьми Меган Маркл надела черный брючный костюм и туфли на шпильке от бренда Altuzarra, а дополнила образ черным клатчем с золотой цепочкой от Stella McCartney и серьгами с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила на свадьбу сама королева Елизавета II.

Напомним, в начале августа Меган Маркл отметила свое 37-летие.