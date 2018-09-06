Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Меган Маркл и принц Гарри рассказали о любимых диснеевских мультфильмах

Королевская пара посетила ежегодную премию WellChild

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

На днях принц Гарри и его супруга Меган Маркл встретились с детьми на ежегодной премии WellChild. Одна из лауреатов премии, 10-летняя Хлоя Хендерсон, смело задала королевской паре очень важный для нее вопрос.

"Есть вопрос, который я должна задать вам, – сказала она Меган и Гарри. – Какой ваш любимый диснеевский мультфильм?"

Гарри сказал, что очень любит мультфильм "Король Лев", а Меган ответила, что "всегда любила Русалочку", передает People.

Принц Гарри – не единственный монарх, который обожает "Короля Льва". Принц Уильям рассказывал в прошлом году, что мультфильм 1994 года также является одним из фаворитов маленького принца Джорджа.

"Ему очень нравится "Король лев", мы уже пересматривали его несколько раз", – рассказывал принц Уильям. 

Отметим, что на встречу с детьми Меган Маркл надела черный брючный костюм и туфли на шпильке от бренда Altuzarra, а дополнила образ черным клатчем с золотой цепочкой от Stella McCartney и серьгами с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила на свадьбу сама королева Елизавета II. 

Напомним, в начале августа Меган Маркл отметила свое 37-летие.

Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл вошла в список самых стильных знаменитостей Законодательница моды: Кейт Миддлтон признана более стильной, чем Меган Маркл Как Меган Маркл ласково называет принца Гарри
принц Гарри мультфильм Меган Маркл
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров