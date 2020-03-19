Меган Маркл и принц Гарри сделали официальное заявление в связи с пандемией

Герцоги призвали объединиться в борьбе против коронавируса

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которым пришлось из-за пандемии коронавируса отложить выход из королевской семьи, не стали отмалчиваться в настолько сложный для всего мира период. Как известно, герцоги на данный момент находятся в Канаде на самоизоляции.

На личной странице в Instagram герцоги Сассекские опубликовали официальное заявление, в котором призвали всех людей объединиться в борьбе против COVID-19.

"Пришло время неопределенности. И сейчас, как никогда, мы нуждаемся в друг друге для правды, для поддержки и для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, когда бывает страшно... Все мы должны сделать шаг вперед перед угрозой под названием COVID-19. Это момент проявления человеческого духа", – заявили герцоги.

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Также Меган Маркл и принц Гарри пообещали делиться всей необходимой информацией в период кризиса: "Мы будем обмениваться информацией, чтобы помочь всем ориентироваться во времена неопределенности. Будем работать с организациями, которые поддерживают психологическое и эмоциональное самочувствие".

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировалась.

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